Рано утром с территории Белгорода наносились ракетные удары по Харькову.

В Белгороде несколько "прилетов", на территории одного из промышленных предприятий возник пожар, сообщают российские паблики в телеграм.

"Прилёт" на улице Коммунальная в Белгороде. По нашей информации, ракета попала в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий", – пишет канал "Пепел".

Также сообщается о прилетах и на других улицах города. В частности один из боеприпасов взорвался на территории "витаминного завода". Осколками посекло административное здание и автомобили на улице. "Один из боеприпасов — попал прямо в здание завода", – уточняет "Пепел".

Также сообщается, что один из снарядов попал по фуре на улице Рабочая. Утверждается, что водитель выжил.

Массированный ракетный удар по Украине 7 февраля

Как писал УНИАН, минувшей ночью россияне в несколько волн атаковали Украину беспилотниками "Шахед", а утром был нанесен удар крылатыми и баллистическими ракетами. По данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось сбить 15 из 20 дронов, 26 из 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также все три "Калибра". Однако не были перехвачены 4 крылатые ракеты Х-22, 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате атаки были повреждены гражданские объекты в ряде регионов Украины. Так, в Киеве начался пожар в одной из многоэтажек. В целом на территории города погибли 4 человека, около 40 получили ранения.

В Николаеве ракета Х-22 попала в частный сектор, разрушив несколько домов и повредив еще десятки. В Новомосковске Днепропетровской области российская ракета уничтожила стоянку с коммунальной техникой.

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