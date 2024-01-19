По словам эксперта, жителям Белгорода уже давно стоило выехать.

Россияне специально сбивают ракеты над Белгородом, а не за его пределами, чтобы вызвать больше разрушений. Город может повторить судьбу разрушенного оккупантами Бахмута Донецкой области, считает военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Сбивайте вы эти ракеты не над Белгородом, а за городом. Дайте им пройти за Белгород, и потом сбивайте, и не будут они падать на белгородчан. Но что делают российские военные? Они специально сбивают ракеты над Белгородом – те, которые сбивают, ведь те, которые проходят, выполняют боевую задачу", – объяснил эксперт в эфире "24 канала".

По словам Свитана, россияне пытаются создать из Белгорода "икону распятого мальчика", проводя так называемую операцию "белгородский сахар".

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"Российская военщина поставила на Белгороде крест. Его ждет, скорее всего, судьба Марьинки или Бахмута – "лунный пейзаж". Белгородчанам уже давно надо было выезжать, потому что хорошим для Белгорода это не кончится", – подчеркнул полковник запаса.

"Бавовна" в Белгороде и области

30 декабря 2023 Силы обороны Украины ударили по военным объектам в российском Белгороде. Из-за работы российской ПВО ракеты упали на улицы города.

В России тогда заявили что обстрел якобы велся из РСЗО "Ольха" и чешских Vampire. Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что РСЗО RM-70 Vampire – чешская модернизированная 122-мм РСЗО, созданная на базе БМ-21 "Град". И ее дальность поражения цели составляет до 21 км. В то же время ближайшая точка за границей между Харьковской и Белгородской областью до Белгорода – 26 км.

Жителям российского Белгорода уже предлагают эвакуироваться из города. Губернатор области Вячеслав Гладков сказал, что их готовы перевезти в Старый Оскол и Губкин.

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