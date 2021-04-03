Совещание состоялось 1 апреля и продолжалось до начала десяти часов вечера.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что президент Владимир Зеленский провел совещание с генералами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"1 апреля было у президента большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале десятого часа вечера", - заявил Данилов.

Также он рассказал, что каждое утро в 6:15 президент Украины получает полную информацию о состоянии дел,которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей, а в 7:15 начинается получение информации от украинских разведчиков о положении на границах с Беларусью, с РФ и все, что происходит на территории оккупированной части Крыма.

Отдельно Данилов выразил возмущение, когда критикуют государственный оборонный заказ.

"Это закрытый тайный документ. Что там есть, сегодня знают единицы... Единственное, что я могу сказать, что иностранного вооружения в этом ГОЗ гораздо больше, чем было раньше", - заявил Данилов.

Кроме того, он сказал, что в Украине построена система сопротивления, но "это не значит, что мы должны каждому рассказывать, каким образом она существует".

"В каждой области есть построенная на сегодняшний день система", - сказал Данилов.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Виталий Саенко