При этом официально эту информацию американские спецслужбы не комментируют.

Атака дронов на Кремль в Москве организовали специальные военные или разведывательные подразделения Украины.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американских спецслужб. При этом издание отмечает, что в США не знают, какое именно подразделение могло организовать атаку, а также, знал ли об этом президент Владимир Зеленский.

К таким выводам американские спецслужбы пришли после анализа перехватов сообщений, где о причастности Украины говорят как российские, так и украинские официальные лица. Впрочем, конкретных доказательств у американской разведки нет.

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NYT также пишет, что США считают Украину ответственной за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и ряд атак российской территории.

Официально эту информацию не комментируют ни в Белом доме, ни в ЦРУ.

Атака на Кремль: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 мая РФ заявила об атаке на Кремль. Сразу после этого в сети появлялись видео атаки, на которых можно было увидеть взрыв над куполом Сенатского дворца.

Российская сторона обвинила Украину в попытке убить российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, в момент взрыва его не было в Кремле.

В Украине причастность к этим ударам отрицали. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.

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