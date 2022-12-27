Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области неизвестные расстреляли семью из восьми человек.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Инцидент произошел 26 декабря в Червоногвардейском районе города.

Всех членов семьи убили выстрелами в голову. Среди жертв - трое детей в возрасте 1, 7 и 9 лет. Отмечается, что после этого вооруженные автоматами люди скрылись на автомобиле.

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Преступления оккупантов в Украине

Напомним, что в ноябре российские захватчики расстреляли в Запорожской области семью с двумя несовершеннолетними детьми. Сообщалось, что мужчина заступился за жену, когда к ней начали приставать оккупанты. Сначала они убили его, а потом и саму женщину с детьми.

Ранее в лесу Херсонской области нашли убитыми похищенных российскими военными украинского дьякона и его сына. Их расстреляли.

В Изюме Харьковской области во время эксгумации обнаружили останки семьи. Две женщины и маленькая девочка погибли в результате бомбардировки.

Недавно стало известно, что в марте в Херсонской области российские военнослужащие расстреляли машину с мирными людими, а затем переехали ее танком.

Также сообщалось об убийстве дирижера херсонской филармонии Юрия Керпатенко. Мужчину расстреляли в его доме за отказ сотрудничать с оккупантами.

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