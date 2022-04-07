Враг из артиллерии обстрелял жилые дома, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В Рубежном Луганской области два жилых дома загорелись после обстрела со стороны российских оккупантов, еще под одним завалило людей.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Очередные удары российской артиллерии направлены на жилой фонд Луганской области. Пламенем занялись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокированию людей. К счастью, спасатели вовремя справились - все жильцы живы", - рассказал он.

По словам Гайдая, из-за обстрелов в северодонецкой больнице загорелась крыша и здание получило значительные повреждения.

Он отметил, что после вчерашнего обстрела во всем городе десятки разрушенных домов, сожженные дотла автомобили и гаражи.

"Также во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек", - добавил глава ОВА.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Противник сперва атаковал военные объекты, а потом и мирное население, в частности, обстреливал Рубежное.

Экс-мэр города Сергей Хортив перешел на сторону оккупантов, передавал им данные о людях с проукраинской позицией, но его планы удалось нарушить.

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