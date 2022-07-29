Под постоянным вражеским огнем остаются села области, находящиеся на линии разграничения: информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.

Вследствие вечернего обстрела Николаева ранения получили три человека, разрушены три здания.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информируя о ситуации в области по состоянию на 8:00 утра.

"Вечером 28 июля около 19:50 враг снова обстрелял Николаев. Попадания были во двор частных жилых домов. В результате разрушены три здания. Значительные повреждения получили соседние дома. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Также вчера ориентировочно в 19:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, повреждена линия электропередач, в связи с чем отсутствует электроснабжение на территории всей громады", - отметил Ким.

По его информации, под постоянным вражеским огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером мэр Николаева Александр Сенкевич около 20:00 сообщил о взрывы в городе во время объявленной воздушной тревоги.

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