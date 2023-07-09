В центре города оккупанты поносили многоэтажки.

Советник городского председателя Петр Андрющенко показал видео того, как в настоящее время выглядит площадь Шевченко в центре оккупированного Мариуполя.

"Для немариупольцев сложно представить, что на этой панормаме отсутствуют примерно 15-20 многоэтажек, которые были целы 22 февраля 2022 года", - прокомментировал видео чиновник.

Он отметил, что теперь только демонтажи и естественная зелень Мариуполя скрывают правду об уничтоженном городе.

Ситуация в Мариуполе

Во время российского вторжения в Украину город почти полностью уничтожили оккупанты. С 20 мая 2022 года находится под оккупацией, после того, как защитники после боев за "Азовсталь" сдались в плен. По состоянию на 7 июня прошлого года в городе находилось примерно 100 тыс. жителей.

В настоящее время в Мариуполе царит антисанитария, доступ к медицинским услугам крайне ограничен. А российские оккупанты продолжают ломать жилые многоэтажки в городе, выселяя граждан. при этом оккупационная администрация Мариуполя разработала план "эвакуации" из города. Этот план предусматривает вывоз в РФ коллаборантов, документации и наиболее ценного имущества. В то же время в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

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