Харьков и область не раз обстреливались российскими оккупантами.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам в Харькове и области.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из города-героя Харькова в воскресенье, 8 мая:

06:20 По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков: "Враг осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций".

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

"С целью усиления группировки с территории российской федерации враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35 общевойсковой армии в определенные районы. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны", – говорится в сообщении.

06:15 В Харьковской области объявили о подозрении в государственной измене председателю Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой.

Известно, что сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, обеспечивал их жильем, агитировал население не оказывать сопротивление врагам. Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка.

02:10 В Харьковской области и большинстве других областей объявили воздушную тревогу.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля 2022 года. Харьков и область не раз обстреливались российскими оккупантами.

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