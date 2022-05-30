Оккупант снова попал по жилым домам мирного населения.

Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии дома жителей Гуляйполя.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Отмечается, что на минувших выходных военнослужащие РФ совершили артиллерийские обстрелы по домам местных жителей Гуляйполя. Они получили значительные повреждения.

"Враг снова попал по жилым домам мирного населения Гуляйполя. ... В домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки. В некоторых осколками разбит двор и припаркованный в нем автомобиль", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 мая было известно о травмировании одного человека.

По информации ОВА, враг ежедневно обстреливает города Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты области.

Также на утро воскресенья в Гуляйполе отсутствовало водоснабжение. А накануне оккупанты повредили распределительные газопроводы низкого давления.

Как писал УНИАН, на этой неделе оккупант нарастил группировку войск на Запорожье и существенно увеличил интенсивность обстрелов. Больше всего сейчас палят по Ореховому, Гуляйполю и ближайших к ним селах. Украинские подразделения держат оборону и сейчас выстаивают в ожесточенных артдуэлях.

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