России пришлось потерять под Бахмутом драгоценные резервы людей и боеприпасов.

Усилия России по захвату Бахмута в Донецкой области привели к тому, что подразделения ЧВК "Вагнера" были разбиты, а подготовка к контрнаступлению ВСУ "затруднена". Такое мнение в комментарии Sky News озвучил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс.

Эксперт подчеркнул, что Москве пришлось перебросить "драгоценные резервы людей", чтобы остановить продвижение украинских сил возле Бахмута.

"Это стало культовым сражением между двумя сторонами, в котором они бросили в бой тысячи людей, и в результате, по сути, ничья, но потери с обеих сторон феноменальны. России пришлось перебросить драгоценные резервы людей и боеприпасов, чтобы остановить движение украинцев к северу и югу от города, что затруднило их подготовку к наступлению, но следующее большое дело — контрнаступление Украины", – отмечает он.

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Бэрронс констатирует, что в боях за Бахмут ЧВК "Вагнера", принимавшая активное участие в попытках россиян оккупировать город, была "разбита".

"Главное, что из этого вытекает, это то, что ЧВК "Вагнера" хотя бы на время выходит из борьбы – ее сломал Бахмут", – добавляет он.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз отчитался о захвате Бахмута. Информацию о захвате города опровергли украинские власти и военные.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ контролируют небольшую часть Бахмута (определенные инфраструктурные и промышленные объекты, частный сектор). По состоянию на утро 22 мая также остается за нами контроль небольшой части города.

В воскресенье, в последний день саммита "Большой семерки" в Японии президент США Джо Байден озвучил потери россиян в боях за Бахмут - 100 тысяч человек. Эту оценку подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

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