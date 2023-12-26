Он был уничтожен этой ночью.

После удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился на вооружении Черноморского флота ВМФ России, "под вопросом" судьба 73 человек.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники. Утром гауляйтер оккупированного Крыма Сергея Аксенов заявлял о гибели одного человека, еще двое, по его словам, получили ранения.

По данным журналистов, сразу после удара "под вопросом" была судьба 57 членов экипажа и 16 людей, которые участвовали в разгрузочных работах. "Обычно в официальной статистике "играются" с цифрами (особенно при мощных взрывах), относя погибших к "без вести пропавшим", - добавили они.

Видео дня

Уничтожение корабля "Новочеркасск": детали удара

Напомним, что в ночь на 26 декабря в Феодосии прозвучали мощные взрывы. В сети сразу появились снимки и видео с места удара - в порту начался масштабный пожар, слышна была детонация.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили об уничтожении БДК "Новочеркасск". Они отметили, что этот корабль мог перевозить беспилотные летательные аппараты типа "Shahed", которые Россия активно использует для атак по Украине.

Вечером представитель Воздушных сил заявил, что все, кто был на борту большого десантного корабля, погибли. Сам "Новочеркасск" уничтожен.

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