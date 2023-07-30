По словам главы Днепропетровской ОВА, россияне направили дроны на Криворожский район.

В ночь на 30 июля армия РФ в очередной раз атаковала Днепропетровскую область дронами "Шахед".

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг направил два дрона по Криворожскому району.

"Их сбили защитники неба Воздушных сил "Юг". Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение", - уточнил чиновник.

Сейчас последствия от "прилета" уточняются, указал Лысак. Пока данных о погибших или пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки армия РФ била из артиллерии по Никопольщине. Лысак сообщил о 4 атаках: враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

Войска РФ ударили ракетами по городу Сумы

Напомним, вечером 29 июля оккупанты ударили ракетами по мирному городу Украины Сумах. Боеголовки попали в одно из местных учебных заведений.

По данным Нацполиции, по состоянию на 00:46 из-за теракта РФ погиб один человек. Ранения получили по меньшей мере 5 украинцев.

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