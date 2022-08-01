Моравецкий отметил, что 24 февраля сопротивление и борьба казались совершенно бессмысленными.

Украина выживет в полномасштабной захватнической войне, развязанной Кремлем, "даже если России удастся поглотить какую-то часть территории Украины".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

"Россия не сможет уничтожить Украину… Кто не вступает в бой, тот проигрывает на старте. Тот, кто вступает в бой, дает себе шанс выжить. И это наверняка урок войны против Украины", – сказал премьер-министр.

Глава польского правительства напомнил, что варшавские повстанцы "не выбирали между свободой и порабощением, они выбирали между свободой и уничтожением, потому что повиновение означало согласие на уничтожение нашего народа".

По его словам, 24 февраля сопротивление и борьба казались совершенно бессмысленными "Украина должна была пасть через несколько дней, против бывшей империи ей никто не давал шансов", - отметил Моравецкий.

"Несмотря на это, Украина выстаивает следующие месяцы. И хотя исход войны еще неизвестен, я уже знаю, что Украина выживет. Украинский народ возродился благодаря этой войне, нашел в себе веру, которой не имел, возможно, никогда, нашел в себе надежду и отвагу, а больше всего доказал себе, что сила воли способна остановить приговоры истории", – подчеркнул Моравецкий.

Война в Украине: свежие данные

По состоянию на 1 августа 2022 года россияне ведут наступление в направлении Бахмута, там продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, дубравного, Мазановки, Краснополья, долины и Барвенково. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков неподалеку Северска, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, веселой долины, Зайцево, вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку Кодемы.

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