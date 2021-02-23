В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб боец с Полтавщины Николай Лебедь. Он был одним из трех бойцов, которые лишились жизни в результате пожара в блиндаже.
Соответствующая информация появилась в сообществе "АТО-Майдан-Кременчуг" в Facebook.
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Трагедия произошла недалеко от Донецкого аэропорта. Бойцу с Полтавщины было всего 22 года.
"В течение 2-3 дней еще будет работать комиссия по установлению ДНК, а уже ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре по своему воину, по своему защитнику, по сыну Украины Николаю Лебедю. Царство Небесное, соболезнования родным, друзьям. Слава Героям!", - говорится в публикации.
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