Вечером в понедельник стало известно о смерти трех военных 58-й бригады.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб боец с Полтавщины Николай Лебедь. Он был одним из трех бойцов, которые лишились жизни в результате пожара в блиндаже.

Соответствующая информация появилась в сообществе "АТО-Майдан-Кременчуг" в Facebook.

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Трагедия произошла недалеко от Донецкого аэропорта. Бойцу с Полтавщины было всего 22 года.

"В течение 2-3 дней еще будет работать комиссия по установлению ДНК, а уже ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре по своему воину, по своему защитнику, по сыну Украины Николаю Лебедю. Царство Небесное, соболезнования родным, друзьям. Слава Героям!", - говорится в публикации.

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Автор: Юрий Годован