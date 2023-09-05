Взрыв был настолько мощным, что жители поселка Веселое чувствовали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

В 50 километрах от Мелитополя в рядах российских захватчиков раздался мощный взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты "глубокого тыла" перешли от летнего хлопка на осеннюю", - сообщил Федоров.

В частности, вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого - в 50 километрах от Мелитополя.

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"Настолько мощно, что жители поселка чувствовали дрожь земли, а мелитопольцы на северо - востоке города слышали отдаленные звуки взрывов", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Ситуация на фронте-последние данные

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в Запорожской области в направлении Работино - Новопрокоповка имели успех и теперь закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным американский аналитиков Института изучения войны, бойцы Вооруженных сил Украины после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Однако аналитики еще не могут подтвердить, что ВСУ прорвали этот оборонительный уровень, поскольку в этих районах пока нет тяжелой техники украинцев.

Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники личного состава в тактические тылы этого звена.

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