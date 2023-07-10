На Бахмутском и Марьинском направлениях украинские защитники отбили вражеские атаки в районах Григоровки, Марьинки и Красногоровки.

В течение суток российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Шахтерском направлении, а на Авдеевском Силы обороны Украины продолжают сдерживать их наступление в районе Северного Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

На шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Отрадного в Донецкой области и обстреляли более 10 населенных пунктов.

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"На Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

На этом направлении враг также совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка", - сообщили в Генштабе.

От вражеских артиллерийских обстрелов на этом направлении пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Возле последнего противник нанес также авиационный удар", - говорится в сообщении и отмечается, что враг также обстрелял более 10 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов.

" На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону", - отметили в Генштабе.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах двух населенных пунктов Донецкой области, артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. там они совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметили в Генштабе.

Как писал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 10 июля, Генштаб ВСУ сообщил, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также украинскими защитниками были уничтожены три вражеских разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

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