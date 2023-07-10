В эту статистику не входят погибшие в составе отрядов "ДНР" и "ЛНР" украинцы, а также пропавшие без вести россияне.

Российские оппозиционные СМИ подсчитали, что в войне с Украиной погибли не менее 47 тысяч российских граждан. Это оценка, которую в результате специального исследования получили издания "Медуза" и "Медиазона".

В своих подсчетах журналисты использовали три источника данных — Реестр наследственных дел (РНД), открытых гражданами РФ на своих умерших родственников (есть данные вплоть до конца мая 2023-го), данные Росстата о смертности (только за 2022-й), а также некрологи на погибших, обнаруженные в СМИ и соцсетях, плюс подсчет могил оккупантов на российских кладбищах.

В своем исследовании журналисты использовали понятие "избыточной смертности" – количества убывшего мужского населения сверх статистически ожидаемого показателя. Правильно интерпретировать и сопоставить статистические данные между собой журналистам помогал специалист в сфере изучения избыточной смертности Дмитрий Кобак.

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"По нашим данным, за 15 месяцев войны общее число погибших с российской стороны составило около 47 тысяч человек. О количестве тяжелораненых, пропавших без вести и попавших в плен россиянах мы знаем гораздо меньше. Но можем предположить, что с учетом военных, уволенных со службы из-за тяжелых ранений, российские потери могут составлять минимум 125 тысяч человек (а, вероятно, значительно больше)", – утверждает "Медуза".

Авторы исследования подчеркивают, что в эти подсчеты не попадают граждане Украины, воевавшие в составе террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", а также часть россиян, пропавших без вести на этой войне.

Отмечается, что к настоящему моменту на основании некрологов и данных с кладбищ удалось установить имена 27 тысяч погибших на войне россиян.

Российские потери в Украине – что известно

По данным Генштаба ВСУ, общие потери российского агрессора к настоящему моменту составляют около 234 тысяч человек. Также украинское командование заявляет об уничтожении 4 тысяч танков, почти 8 тысяч ББМ и более 4300 единиц артиллерии врага.

Западные оценки значительно скромнее. К примеру, британская разведка заявляет примерно о 220 тысячах убитых и раненых россиянах. При "стандартном" соотношении 1 убитый на 3 раненных это дает примерно 70 тысяч убитых россиян. Также британцы насчитали около 6200 единиц бронетехники, потерянной агрессором.

Россия официально не озвучивала свои потери с сентября прошлого года. Тогда Минобороны РФ заявило о гибели за все время вторжения 5937 российских солдат. На тот момент Генштаб ВСУ оценивал российские потери в 55 тысяч убитыми.

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