Впервые преступление агрессии было рассмотрено в Международном суде после Второй мировой войны – речь об известном международном военном трибунале в Нюрнберге. Обвинения в предварительном планировании и ведении агрессивной войны выдвигалось 24 немецким политическим, военным и экономическим лидерам.

А, в связи с вооруженной агрессией России против Украины, появилась необходимость в создании Специального международного трибунала, который обеспечит привлечение к ответственности российских чиновников за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и ее народа (преступление агрессии).

Открытым остается вопрос, будет ли устанавливать специальный международный трибунал временную юрисдикцию с февраля 2014 года или с февраля 2022 года

Ведь после того, как руководство российской федерации объявило о начале так называемой "специальной военной операции" с целью якобы "демилитаризации и денацификации Украины" 24 февраля 2022 года, уже через несколько минут начались ракетные удары по всей территории Украины, а российские вооруженные формирования вторглись через границу. Поэтому Российская Федерация начала новую фазу неспровоцированной и необъявленной войны с Украиной.

В результате вооруженной агрессии РФ, российскими вооруженными формированиями были совершены и другие преступления, которые в частности включают:

- массовые военные преступления на территории Украины (в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка, Гостомель, Изюм и многих других населенных пунктах Украины) с целью уничтожения украинцев: российские военные убивали целые семьи, включая детей, похищали людей, пытали, насиловали, издевались из тел убитых и замученных;

- задокументированные случаи сексуального насилия против женщин, мужчин и детей;

- уничтожение украинских музеев, исторических памятников, культовых сооружений, книг на украинском языке, запрет использования украинского языка и введение образования на русском языке с российским идеологическим направлением на подконтрольных оккупантам территориях.

Первые шаги к созданию международного трибунала по современному агрессору Украиной сделаны. В частности, в сентябре Указом президента №661/2022 была создана рабочая группа, целью которой станет обеспечение должного международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины. Кроме того, в начале октября Верховная Рада украины подготовила обращение к ООН, парламентов и правительств ее стран-членов, Европейского Союза, Совета Европы о создании Специального международного трибунала в отношении преступления агрессии против Украины.

Этот трибунал станет важной составляющей институциональной базы, которая будет обеспечивать правосудие в Украине. Более того, существование Специального трибунала заключается в том, чтобы заполнить имеющуюся лакуну в применения международного уголовного права в ситуации с Украиной, которая возникла вследствие ограниченной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступления агрессии. В то же время юрисдикция Международного уголовного суда относительно военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида в Украине не будет ограничиваться.

Открытым остается вопрос, будет ли устанавливать специальный международный трибунал временную юрисдикцию с февраля 2014 года или с февраля 2022 года. Однако после событий 24 февраля быстрая реакция международного сообщества беспрецедентным. В частности, Резолюцией ES-11/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года мир осудил заявление Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении "специальной военной операции" на территории Украины. В резолюции также указано, что военная операция РФ на суверенной территории Украины имеет такие масштабы, которые международное сообщество не видело в Европе на протяжении десятилетий.

В отношении организационных вопросов Специального международного трибунала, его местонахождению рассматривается Гаага - поскольку это обеспечит взаимодействие с другими международными судами, в частности международным уголовным судом, трибуналами, Объединенной следственной группой. Парламент Нидерландов уже поддержал такое предложение.

Но открытым остается вопрос возмещения ущерба нашему государству, украинским гражданам и бизнесу, вызванных российской агрессией

Международные суды и трибуналы обычно состоят из трех органов: Палат, Прокурора и Секретариата. Выбор судей, прокурора и секретаря трибунала может осуществляться по назначению Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Рабочими языками созданного Специального трибунала должны быть:

- английский, французский, поскольку являются признанными языками международных судов;

- украинский, поскольку преступление агрессии совершено в отношении Украины;

- русский, поскольку согласно статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый имеет право при рассмотрении предъявленного ему уголовного обвинения быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основание предъявленного ему обвинения.

В целом направление, выбранное Украиной по созданию специального международного трибунала, даст возможность привлечь к ответственности высшее военное, политическое руководство РФ за преступление агрессии, совершенное против Украины, и будет способствовать восстановлению международного правопорядка.

Но открытым остается вопрос возмещения ущерба нашему государству, украинским гражданам и бизнесу, вызванных российской агрессией.

Максим Шевердин, партнер Юридической группы LCF, руководитель практики уголовного права