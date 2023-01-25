Благодаря переговорам с лидерами Франции и Финляндии, будет существенно усилена украинская защита.

Россия готовится к новой волне агрессии против Украины - с теми силами, которые РФ способна мобилизовать.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 24 января. При этом он отметил, что благодаря переговорам с лидерами Франции и Финляндии, будет существенно усилена украинская защита.

"Россия готовится к новой волне агрессии - с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия", - сказал Зеленский.

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Президент Украины отметил, что необходимо с партнерами усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, а чтобы не допустить новых российских преступных действий. "Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сегодня есть новые "конкретные результаты для нашей обороны – очень важные". По его словам, во время длительных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном речь шла о готовности Франции усилить украинскую противовоздушную оборону, расширить наше бронетанковое сотрудничество. "Именно этот бронетанковый элемент становится все более весомым для ситуации на фронте. Так же, как и артиллерийский", - подчеркнул президент Украины. Он поблагодарил Макрона за соответствующее лидерство в рамках антивоенной коалиции.

Зеленский подчеркнул, что есть новый пакет поддержки от Финляндии, в частности оборонный, о котором говорили с президентом Финляндии. "Есть готовность усиливать санкции против России и присоединиться к нашим дипломатическим инициативам. Есть видение того, как можно с пользой для наших стран использовать этот год для сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических институтов", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам "нашего дипломатического марафона" позволил существенно усилить украинскую защиту. "Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились", - подчеркнул президент Украины.

Как партнеры помогают Украине

Как сообщал УНИАН, вчера Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усиление обороноспособности Украины и необходимые шаги для завершения войны.

Он поблагодарил Макрона за решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины системами ПВО.

Напомним, недавно Финляндия объявила о 12-й пакет военной помощи Украины. Его назвали крупнейшим и оценивают в 400 миллионов евро.

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