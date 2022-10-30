На заседании Ставки верховного главнокомандующего речь шла о возможных замыслах врага.

Украина делает все для того, чтобы обезопасить свою границу от возможного вторжения российских войск с территории Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

Он рассказал, что 30 октября состоялось 27-е заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались насущные вопросы, в том числе, и вопрос о вероятности наступления на Украину с территории Беларуси. По его словам, по этому вопросу докладывал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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"Мы понимаем, что происходит и на Херсонском направлении, и что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси. Мы понимаем замыслы врага. Соответствующие решения будут приниматься для того, чтобы обезопасить нашу ситуацию от тех угроз, которые могут быть со стороны РФ", – сказал Данилов.

Наступление со стороны Беларуси: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия продолжает перебрасывать в Беларусь свои войска, есть угроза ракетных ударов по Украине.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас угрозы повторного вторжения из Беларуси нет, однако ситуация может быстро измениться, когда украинские войска освободят Херсон.