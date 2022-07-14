Россия не сможет долго поддерживать текущую интенсивность наступления.

Большинство военных экспертов на Западе сходятся во мнении, что наступил решающий момент войны России в Украине. В зависимости от развития событий на фронте вероятны три сценария ее завершения.

Об этом пишет Forbes.

Большинство военно-политических экспертов США довольно скептически относятся к скорому окончанию войны и победе Украины.

Многолетняя война

Санкции против РФ работают, Россия теряет миллионы рабочих мест, доходы бюджета стремительно сокращаются, а население беднеет. Российская экономика теряет будущее. Но будущее мало волнует Кремль. Правительство РФ способно обеспечивать низкий уровень жизни своего населения достаточно долго.

При этом Россия не сможет долго поддерживать текущую интенсивность наступления. Собственно, она уже по меньшей мере дважды сворачивала масштаб своих действий. Впервые – в апреле, во время ухода из-под Киева и северных областей Украины. Второй раз - в мае, когда запланированное масштабное окружение Донбасса с Запорожского и Изюмского направлений сократилось до Попасной и окружения Лисичанска.

Сейчас активные действия сократились до двух-трех основных – славянского, лисичанского и харьковского. Причем Россия не смогла обеспечить одновременную поддержку наступления с Попасной на Лисичанск и с Изюма, и Лимана на Славянск. Скорее всего, для локального успеха на одном фронте пришлось снимать часть сил и ресурсов с другой.

"Несмотря на то что РФ удается поддерживать стабильную численность войск, их качество постепенно падает. Невозможно ежедневно проводить массированные атаки без существенных потерь. Эти потери прежде всего касаются наиболее активных штурмовых подразделений – морской пехоты, десанта, спецназа, разведки. Их невозможно пополнить обычными мобилизованными, такой род войск нуждается в подготовке и готовности идти в прямой бой. В течение ближайших двух месяцев Россия может потерять почти все штурмовые подразделения. Дальше ей придется полагаться или на значительно менее подготовленных солдат, которых часто трудно заставить идти в атаку, или же отказаться от наступательных действий вообще", - говорится в материале.

Институт изучения войны считает, что сейчас Россия может готовиться к завершающему штурму Славянска/Краматорска с выходом на пределы Донецкой области. Несмотря на то что Россия имеет очень большие резервы вооружения, обычно это старая неисправная техника, которую трудно быстро мобилизовать. Артиллерия врага также не безгранична.

Если ВСУ удастся сохранить достаточно сил и нанести максимальные потери врагу, то дальнейшее продвижение российских войск будет крайне затруднено.

"Самая большая опасность заключается в том, что война России против Украины превратится в войну артиллерии против пехоты. При таких условиях ВСУ не смогут поддерживать крупные контрактаки. Но и Россия в ближайшее время тоже потеряет атакующие ресурсы. Война перейдет в длительную и затяжную фазу. Затяжная война не означает, что линия фронта будет статичной и войска станут в позиционную защиту на всех направлениях. Каждая из сторон будет пытаться достичь локального успеха, концентрируя максимальные усилия на определенном направлении", - отмечают в статье.

Длительная война точно не означает подписания каких-то договоренностей.

Война до конца года

Вхождение войны в зимний сезон больше всего пугает лидеров Евросоюза. Ведь это может привести к крупнейшему энергетическому кризису в истории.

Главные цели России сейчас - это содержание Херсонской области, Обеспечение сухопутного коридора в Крым и выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

"Если ВСУ смогут в ближайшие два-три месяца вернуть Херсон и осуществить прорыв до Мелитополя, дальнейшая битва на юге Украины не будет иметь смысла. Мелитополь – это ключ к сухопутного коридора в Крым, а Херсон – единственный захваченный областной центр. Остановка даже медленного продвижения в Донецкой области будет означать, что выход на адмінмежі Донецкой области Россия также не способна обеспечить", - говорится в материале.

Тогда Москве будет оставаться только два варианта: либо идти ва-банк, объявлять всеобщую мобилизацию и положить сотни тысяч солдат, чтобы обеспечить хоть какую-то из этих целей, либо договариваться.

Наиболее вероятной развязкой в таком случае является то, что Россия вернется на позиции 23 февраля, а возможно, даже подпишет непубличные договоренности о политическом урегулировании вопроса Крыма и ОРДЛО в далекой перспективе.

В таком случае риск нового вторжения через 5-10 лет никуда не денется, но на тот момент украинская армия может быть на порядок более технологичной за армию РФ. Речь идет не столько о мире, сколько о долгой военной паузе в надежде, что российский режим падет раньше, чем Кремль снова насобирает достаточно сил для большого наступления.

Динамическая развязка

В то же время длительная многомесячная статическая баталия вдруг может смениться стремительным прорывом. Для такого прорыва должны быть предпосылки.

Во-первых, Россия должна испытывать острые проблемы с обеспечением войск. Если ВСУ сможет поддерживать темпы выявления и уничтожения складов, обеспечение линии фронта для россиян окажется под угрозой. Артиллерия и танки будут чувствовать голод боеприпасов. Ротация и поддержка войск будут сорваны.

Во-вторых, должен состояться моральный слом войск врага. В-третьих, значительный военный разгром. Большой разгром русских войск или массовая сдача в плен большого количества солдат приведет к унынию, которое подрывает боеспособность войск и поддержку населения.

Многое будет зависеть от поставок оружия и того, насколько существенные потери Россия понесет от ударов западных MLRS, в отношении них у врага пока нет эффективного противодействия.

За месяц-два Россия может изменить тактику и подстроиться под новые реалии войны. Поэтому именно этот период, пока армия РФ не адаптировалась к новым условиям ведения войны, является окном возможностей, когда Украина может сломать ситуацию в свою пользу.

Ранее в разведке заявляли, что власти Российской Федерации решают что делать с оккупированной Херсонской областью и планируют осенью провести там референдум.

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