Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня оккупанты на Донбассе уже 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

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"В течение текущих суток, 27 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками", - отмечается в сообщении.

Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских военнослужащих из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

Отмечается, что в районе проведения операции надлежащим образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были разминированы более 7 га территории и передано на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

"Перемирие" на Донбассе

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Автор: Татьяна Поляковская