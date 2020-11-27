Сегодня оккупанты на Донбассе уже 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
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"В течение текущих суток, 27 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками", - отмечается в сообщении.
Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских военнослужащих из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.
"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.
Отмечается, что в районе проведения операции надлежащим образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были разминированы более 7 га территории и передано на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
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