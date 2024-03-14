По мнению военнослужащей, должно появиться профессиональное женское боевое подразделение.

Военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз заявила, что поддерживает мобилизацию женщин.

Как заявила военная в интервью программе "Станция Краматорск", в Украине должно быть создано женское боевое подразделение с жестким отбором.

"Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты", - отметила Черногуз.

Она уточнила, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии. Это должны быть женщины, которые ответственно к этому будут относиться, пройдут отбор, то есть в соответствии с должностью.

"Я считаю, поскольку война становится все более технологичной, каждая мотивированная женщина, которая хочет участвовать в очистке нашей территории от оккупантов, может быть, например, пилотом или штурманом дрона. Если она хорошо морально подготовлена, водит машину, нормально чувствует себя с техникой, если еще и любит компьютерные игры, в общем, она может овладеть этой профессией. Например, боевому медику взвода тоже нужна "физуха", нужно не бояться крови, нужны большая ответственность и тщательность, женщина может этим заниматься. Вот насчет таскания. Я таскала и мягкие, и твердые носилки с ранеными, и мертвых. Женщина может это делать", - отметила медик.

Черногуз также рассказала, что из-за ТЦК женщинам теперь очень трудно мобилизоваться. Проще идти в подразделение, и тебе, скорее всего, предложат там трехлетний контракт.

"То есть не мобилизацию, а трехлетний контракт тебе предложат. И это нужно идти сразу искать подразделение, искать командира, который готов пойти навстречу. Относительно того везде тебе надо отстаивать, что ты можешь, в зависимости от того, что ты хочешь. Тебе надо показать, что ты готова делать все на хорошем уровне, показать, что ты умеешь выстроить дистанцию. Я была четыре года единственной женщиной в разведывательной роте, работала над выстраиванием дистанции, чтобы тебя воспринимали как профессионала, как человека, выполняющего только эти функции, а не как женщину. На это нужно время. Нужно, чтобы произошло определенное количество коммуникаций и историй, чтобы ребята это поняли, приняли. Кого-то это раздражает, других восхищает, - то чтобы это начали воспринимать ровно", - отметила она.

Мобилизация женщин - что может измениться после принятия законопроекта №10449

Согласно пунктам 11 и 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" женщин-медиков и фармацевтов, состоящих на воинском учете, могут призывать на военную службу или привлекать для выполнения работ по обеспечению обороны государства во время действия военного положения. В мирное время - они могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке.

Но по факту сейчас женщин, состоящих на воинском учете, в Украине не мобилизуют - они могут пойти на службу в ВСУ в добровольном порядке. В версии законопроекта № 10449, которую 7 февраля поддержала Верховная Рада, изменений по воинскому учету и мобилизации женщин не предусматривается.

Единственное возможное изменение в законодательстве, которое касается мобилизации женщин, может быть в пункте 12 статьи 1 того же Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно - женщин, состоящих на воинском учете, могут призывать на военную службу или привлекать для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время только в добровольном порядке. То есть, по сути - как и в мирное время.

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