В результате ракетного удара на Ривненщине шесть человек получили ранения.

В субботу, 21 мая, под вражеским ракетным обстрелом оказалась Ривненская область. Пострадал объект военной инфраструктуры.

Как сообщил председатель Ривненской ОВА Виталий Коваль, к счастью, погибших нет.

"Лично выехал на место происшествия. Поскольку это объект военной инфраструктуры, подробностей разглашать не будем. Погибших нет, шесть человек получили ранения, всем им оказана медицинская помощь в учреждениях области", - рассказал он.

Также Коваль призвал жителей региона воздержаться в течение следующих 24 часов от массовых мероприятий из-за угрозы повторных ракетных ударов.

Как писал УНИАН, в конце апреля российские оккупанты утром нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины.

28 марта в результате вражеского ракетного удара произошло возгорание нефтебазы на Ривненщине. Пожар на нефтебазе удалось ликвидировать лишь за полтора суток.

Также утром 21 мая в Немирове Винницкой области силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

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