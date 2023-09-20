В Токмаке вражеские солдаты массово грабят квартиры и дома.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев отмечает, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики подселяются в дома местных жителей, чтобы использовать их как "живой щит". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Ковалев отметил, что российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права. Они захватывают и заселяются в жилище гражданских граждан на ТОТ.

"Часто фиксируется ситуация, когда оккупанты живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей в качестве "живого щита"", - подчеркнул он.

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Представитель привел пример, что в Токмаке Запорожской области захватчики массово заселяются к гражданским людям пожилого возраста. Кроме того, они массово грабят квартиры и дома местных жителей.

На оккупированной территории после "выборов" начали мобилизацию

Как сообщал УНИАН, ранее в центре национального сопротивления заявили, что российские оккупанты решили провести мобилизацию местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской и Донецкой областях для войны против Украины.

Отмечается, что на временно захваченной территории Херсонской области ведется подготовка к призыву военнообязанных жителей на службу в российскую армию. "Военкомат" оккупантов уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повесток офицерам запаса. При этом захватчики работают на основе данных, которые украинцы предоставляли во время фейковых выборов и раздачи продуктовых наборов.

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