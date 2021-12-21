По данным разведки, после боевых действий на территории Украины российские генералы и офицеры получают государственные награды.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Кадровые российские военные находятся на командных должностях 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Так, по данным украинской разведки, после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии.

Читайте такжеВ Белом доме скептически отнеслись к словам Путина о якобы "геноциде" на Донбассе"Если говорить про генералов, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, который формировал второй армейский корпус, после возвращения в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ", - заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры ВС РФ.

"В октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 АК. Сейчас есть новый командующий Корпуса, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс происходит постоянно", – отметил представитель военной разведки Украины.

По данным ГУР МО Украины 1 и 2 армейские корпуса российских оккупационных войск формировали на базе батальонных тактических групп ВС РФ, которые зашли на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение ими как оборонительных, так и наступательных операций.

Напомним, ранее суд в России впервые официально признал, что регулярные войска РФ находятся и воюют на оккупированном Донбассе. В частности, в принятом приговоре говорится о том, что россияне находились в ОРДЛО на "боевом дежурстве". Само дело касается взяточничества.

Позже решение Кировского райсуда Ростова-на-Дону, в котором упоминалось присутствие российско-оккупационных войск на Донбассе, а также карточка уголовного дела исчезли с сайта суда.

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Автор: Екатерина Малюга