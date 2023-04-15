В Херсоне служебный автомобиль правоохранителей попал под атаку БПЛА.

На Херсонщине российские оккупанты обстреляли автомобили правоохранителей, ранены трое полицейских.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

Так, в Херсоне служебный автомобиль правоохранителей попал под атаку БПЛА. "Ранены двое полицейских, автомобиль получил механические повреждения", - сообщают в полиции.

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Также сообщается, что под вражеский обстрел попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав. "В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения", - отмечают в Нацполиции.

По данным полиции, враг нанес авиаудары по Бериславу, попав в территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла.

Ситуация на Херсонщине

13 апреля 2023 г. оккупанты сбросили авиабомбу на школу Херсонщины. На период Пасхальных праздников запрещено проводить богослужения в церквях в период комендантского часа и посещать кладбища.

На Херсонщине Силы обороны 14 апреля уничтожили лодку ДРГ, пункты боепоставки и наблюдения.

Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Каховском районе. Также уничтожен вражеский танк и еще пять единиц авто-бронетехники, а на одном из островов - полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт.

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