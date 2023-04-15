Также враг недосчитался танка и еще пяти единиц авто-бронетехники.

На Херсонщине Силы обороны 14 апреля уничтожили лодку ДРГ, пункты боепоставки и наблюдения. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

Как отмечается, украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Каховском районе.

"В результате точного выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, вражеское войско недосчиталось десяти рашистов, трех беспилотников, станции радиоэлектронной борьбы и лодки, переоборудованной под диверсионно-разведывательную группу", - говорится в сообщении.

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Также уничтожен вражеский танк и еще пять единиц авто-бронетехники, а на одном из островов - полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт.

Война в Украине - последние новости

Журналисты выяснили, что около трети всех погибших в Украине приходится на россиян, которые не были связаны с армией. Общие потери армии РФ могут составлять не менее 184 тысяч человек.

Украинские военные 14 апреля отбили около 40 атак российских войск, большинство из них вблизи Бахмута и Марьинки.

Вооруженные силы Украины показали, как "гасят" окопы российских солдат, которые вырыли свои "норы" на украинской земле, гранатами Ф-1.