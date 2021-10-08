В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ хотят расширить наблюдательную деятельность в районах вблизи неконтролируемой правительством Украины границы, в частности с помощью открытия новых передовых патрульных баз.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик считает, что на Донбассе стороны не желают соблюдать режим прекращения огня.

Как сказано на сайте ОБСЕ, об этом Чевик заявил во время обращения к Постоянному совету ОБСЕ в Вене.

По его словам, миссия зафиксировала ухудшение ситуации с безопасностью, в частности более интенсивное применение запрещенного Минскими соглашениями вооружения, повышение огневой активности вблизи важных локаций, рост количества жертв среди гражданского населения, а также постоянные ограничения свободы передвижения СММ.

"Регресс на протяжении последних месяцев свидетельствует о том, что уже определенное время стороны не заинтересованы соблюдать свои обязательства", - подчеркнул Чевик.

Читайте такжеВпечатляющие кадры: ВСУ отработали ракетные удары по "врагу" из ТРК "Точка У" (фото, видео)Глава СММ привлек внимание к тому факту, что только в августе количество подтвержденных миссией жертв среди гражданского населения в результате обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения составило 12 человек. Это самый высокий показатель с момента достижения договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Он добавил, что указанная тенденция продолжалась и в сентябре.

Чевик подчеркнул, что повышение огневой активности вблизи объектов гражданской инфраструктуры и пунктов пропуска является неприемлемым, и призвал стороны приложить больше усилий для защиты гражданской инфраструктуры.

Также он напомнил о резком уменьшении на более 95% количества пересечений гражданским населением линии соприкосновения из-за введенных сторонами с начала пандемии COVID-19 требований и закрытия всех существующих пунктов пропуска, кроме частично двух. Чевик отметил, что такое положение дел значительно ограничивает возможности поддерживать социальные и семейные связи через линию разграничения, а также получать доступ к услугам, в частности пенсиям, образованию, здравоохранению и оформлению документов. Он подчеркнул, что чем дольше будет царить такая ситуация, тем существеннее будут трудности на пути реинтеграции.

Глава миссии также обозначил тревожные тенденции по ограничению свободы передвижения СММ. Посол добавил, что при отсутствии у миссии доступа к зоне деятельности в соответствии с ее мандатом она будет лишена возможности выполнять задачи, порученные ей Постоянным советом ОБСЕ.

Он отметил, что у СММ есть желание расширить мониторинговую деятельность в районах вблизи неконтролируемой правительством границы, в частности с помощью открытия новых передовых патрульных баз. Однако для этого нужна политическая поддержка для устранения препятствий свободе передвижения СММ.

Чевик предупредил, что в отсутствие шагов, направленных на то, чтобы отвести тревожную тенденцию, конфликт будет развиваться по долговременной траектории. В то же время он призвал международное сообщество настойчиво побуждать и призывать стороны к соблюдению своих обязательств.

Ранее уполномоченный Совета по правам человека рассказала об ужасных условия в местах лишения свободы на оккупированном Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко