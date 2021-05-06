Дмитрий Товчигречко призвался на службу в январе 2021 года, для него это была первая ротация.

На Донбассе погиб старший солдат Товчигречко Дмитрий Иванович, механик-водитель механизированного батальона 93-й ОМБр Холодный Яр.

Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в праздник Дня пехоты, мы вынуждены сообщить о гибели пехотинца 93 бригады Холодный Яр... он погиб из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупанта по позициям бригады в Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Дмитрию было 37 лет. Он жил в Кривом Роге, имел среднее специальное образование. Призвался на службу в январе 2021 года. Для Дмитрия это была первая ротация.

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"Как вспоминают побратимы, Дмитрий был работящий, никогда не отказывался от работы. При том, что был неразговорчив, все же рассказывал побратимам о своей семье, особенно о своих двух маленьких детях", - сообщили в 93-й ОМБР.

Напомним, сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в результате прицельных обстрелов оккупантов один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

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Автор: Денис Прядко