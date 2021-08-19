На Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний львовянин Василий Островский.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.
Островский был контрактником, командиром мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
У Героя остался малолетний сын.
Как сообщает председатель райгосадминистрации Львовской Кристина Замула у себя на Facebook, Василий Островский, 1980 года рождения, погиб сегодня утром.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Склоняем голову в глубокой скорби! Вечная память защитнику Украины!"- написала она.
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