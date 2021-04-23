Возле населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров.

Сегодня оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров.

В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе населенного пункта Пивденное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, у поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Автор: Татьяна Поляковская