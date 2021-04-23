Сегодня оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров.
В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте такжеБоевики запланировали теракт в одной из церквей на Пасху - разведка
В районе населенного пункта Пивденное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.
Кроме того, у поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Успокаиваться не надо": генерал объяснил, отведет ли РФ войска от границы
- Украина исключает переговоры по Донбассу с боевиками "ЛДНР" - Арестович
- Сутки на Донбассе: 17 вражеских нарушений "тишины", погиб один украинский военный
- Военные эксперты об отводе войск РФ: некоторая угроза наступления сохраняется
- Оккупанты увеличили количество провокаций под Донецком и Горловкой
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram