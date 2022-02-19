В Россию отправили женщин и детей из ОРДЛО.

Первые эвакуированные по указанию главарей террористов "ЛДНР" жители ОРДЛО уже прибыли в Ростовскую область, где Путин обещал обеспечить их необходимыми условиями пребывания.

Однако, как пишет местное издание Znak, людей привезли намного больше, развернутых мест в пунктах для беженцев. Всем, кому не хватило мест в укрытиях, отправили в санатории.

Сейчас граждане без еды, денег и постоянной связи с родственниками.

В поселок Красный десант приехали около тысячи эвакуированных в 30 автобусах. Перед этим беженцам пришлось дождаться въезда в больших пробках на границе.

При этом сами люди признаются журналистам, что не знают, будут ли пускать их в местные детские лагеря.

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", - делятся они с изданием.

Среди беженцев очень много женщин с грудными детьми, которым не предоставили еду, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений, замечают журналисты.

У большинства нет никакой связи с родственниками в ОРДЛО. Они говорят, что в "ЛДНР" отключили интернет и мобильную связь. Особое возмущение у людей вызывает то, что ночью их вывезли под сирены, а вернуться через объявленное Россией закрытия границ они уже не могут.

"У меня в кармане 50 рублей. Будем тогда таранить ворота", - сказал один из мужчин возле закрытого детского санатория.

Представители местной администрации, отвечающие за расселение беженцев, говорят, что в Красном десанте уже нет для них места. Решается вопрос о перевозке людей в Ростов.

18 февраля главари "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуации женщин и детей в Россию. Путин впоследствии дал поручение разместить приезжих в лагерях для беженцев в Ростовской области. Кроме этого, жителям ОРДЛО пообещали по 10 тысяч рублей за приезд в РФ.

Омбудсмен Лариса Денисова заявила, что эвакуация на Донбассе происходила с нарушением международного права и назвала ее принудительной. Она призвала мировое сообщество осудить действия агрессора, а местных жителей попросила не реагировать на провокации оккупантов.

Утром, 19 февраля, террористы "ЛДНР" издали "указы" о всеобщей мобилизации, что делает невозможным выезд за пределы оккупированной части Донбасса мужчин призывного возраста.

По мнению СНБО, последние действия боевиков на востоке Украины включительно с обстрелами могут быть признаками подготовки к локальным провокациям против ВСУ.