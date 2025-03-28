Амбициозные планы РФ могут так никогда и не сбыться.

Россияне продолжают заявлять о планах по созданию дивизий морской пехоты на базе существующих бригад, входящих в состав ВМФ РФ. В РФ говорят, что это должно состояться уже к 2027 году, но у оккупантов есть несколько серьезных проблем, пишет Defense Express.

Отмечается, что о планах по созданию дивизии морской пехоты на базе существующих бригад 27 марта заявил российский диктатор Владимир Путин во время церемонии спуска на воду многоцелевой атомной подводной лодки "Пермь" проекта 885М "Ясень".

В издании подчеркнули, что вопрос, как россияне собираются формировать дивизии на базе имеющихся бригад морской пехоты, если этот род войск РФ имеет ориентировочно 200 танков и 1300 бронемашин различных типов, остается открытым. Более того, российские пропагандисты неоднократно утверждали, что уже в 2025 году должны быть созданы первые две дивизии, на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и еще одной неназванной бригады. Помимо этого планировалось создать еще две дивизии морской пехоты в 2026 году, и еще одну в 2027 году.

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Журналисты напомнили, что СССР во время Холодной войны имел всего одну дивизию морской пехоты. Она была расформирована в 2005 году, после чего на ее основе создали 155-ю бригаду МП Тихоокеанского флота РФ.

В The Military Balance 2024 утверждали, что на начало 2024 года морская пехота ВМФ РФ насчитывала всего 35 тысяч военнослужащих, по 100 танков Т-72 и Т-80 различных модификаций, 600 БТР-82А и 300 БМП-2, 70 БМП-3 и 40 БМП-3Ф, 250 МТ-ЛБ и 50 БТР-80, а также почти 400 единиц различных артсистем.

Кроме того, заявлялось наличие 12 пусковых ОТРК "Искандер-М", девяти "арктических" ЗРК "Тор-М2ДТ", 70 комплексов "Оса" и "Стрела-10", и 60 ЗСУ-23-4 "Шилка".

В издании резюмировали, что главная проблема для россиян заключается в том, что у РФ не хватает десантных кораблей для высадки этой массы войск. Журналисты считают, что понятие "морская пехота" является довольно условным и отражает скорее "сухопутный" род войск.

Проблемы с российской техникой

Ранее американский журналист Калеб Ларсон рассказал, что у российского истребителя Су-57 есть один враг, которого он никогда не сможет одолеть. По словам эксперта, программа Су-57 в России сталкивается со значительными трудностями.

Кроме того, оборонный обозреватель Айзек Зайц рассказал, в чем проблема российского истребителя МиГ-35. На возможности этого самолета значительно влияет война в Украине, считает он.

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