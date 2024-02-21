Технически это возможно, но требуется специальное оборудование, построить такой подкоп в короткие сроки невозможно.

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительства геотехники, геомеханики "Днепровской политехники" Сергей Гапеев рассказал, возможно ли тайное строительство россиянами тоннеля под Каховским водохранилищем для проникновения их диверсионно-разведывательных групп на Днепропетровщину. Об этом он заявил в комментарии Суспильному.

По словам ученого, есть технологии, которые позволяют построить вероятный тоннель в неустойчивых или слабостойких породах. Он объяснил, что это возможно сделать как с поверхности, так и подземным способом.

"Это чисто теоретически, технологически, не принимая во внимание вопрос средств, ресурсов и прочего. Если мы говорим о переброске каких-то диверсионно-разведывательных групп врага по такому сооружению, мы должны понимать, что это человек в снаряжении, в индивидуальных средствах защиты. А еще оружие, дополнительное оружие, боекомплекты и тому подобное. Для того, чтобы она добралась до какого-то конечного пункта, могла выполнять боевую задачу, она должна хоть с минимальным комфортом перемещаться. Не ползком, а на своих ногах", - отметил Гапеев.

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Размер объекта, как рассказал ученый, должен быть шириной не менее 70 см, высотой - хотя бы полтора метра. При таких размерах строительство трудно будет не заметить, тайно проводить работы не удастся.

"Нужно специальное оборудование, построить такой подкоп в короткие сроки невозможно. Сооружение должно быть надежным, чтобы оно не рухнуло. Не завалило тех людей, которые по нем перемещаются. Также мы понимаем, что возможно огневое воздействие на трассе этого тоннеля. Он должен выдерживать попадания артиллерийских снарядов, взрывы", - заявил он.

К тому же, по его словам, нужно сделать крепление, а для него - много камней или дерева. Он добавил, что можно использовать трубу большого диаметра, металлическую или из полимера, но их нужно как-то транспортировать и складывать.

"Построение такой конструкции теоретически возможно. Но тайного строительства, на мой взгляд, ожидать сложно. Его будет очень видно. Опыт построения метрополитена показывает: чтобы пройти 200 метров подобного тоннеля большого диаметра, нужно специальное отверстие технологическое, где устанавливают специальное оборудование. Много людей нужно, нужны коммуникации, подвести воду", - пояснил доктор технических наук, добавив, что чтобы проложить тоннель, понадобится где-то полгода и много ресурсов.

Слухи о строительстве россиянами тоннеля под Каховским водохранилищем

Недавно соцсетями распространяли информацию, что якобы российские ДРГ могут проникать на Днепропетровщину благодаря подкопу через бывшее Каховское водохранилище. Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко прокомментировал эту информацию. Он отметил, что на самом деле, водохранилище не является высохшим, а построение тоннеля длиной 4.6 километра (именно таким является минимальное расстояние между берегами бывшего водохранилища) тайно от представителей Сил обороны Украины невозможно.

"Никаких инженерных работ, техники, работников в количестве достаточном для построения такого тоннеля не фиксируется", - заявил Евтушенко.

Число жертв июньского наводнения на Херсонщине, произошедшего в результате разрушения Каховской ГЭС россиянами, значительно превышает оценки не только России, но и Украины. Речь идет о сотнях и сотнях погибших, пишет Associated Press по результатам журналистского расследования.

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