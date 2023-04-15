Алексей Дмитрашкивский отметил, что в плен сдались 15 заключенных, служивших в армии РФ.

В ряды регулярной армии Российской Федерации начали мобилизовать заключенных. Украинские защитники заметили зеков на фронте.

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, которые мобилизованные и проходят службу", - рассказал спикер Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона.

По его словам, на Донецком направлении 15 таких оккупантов сдались в плен украинским бойцам. При этом военный считает, что мобилизация зеков в армию РФ может быть результатом конфликта министра обороны РФ Сергеем Шойгу с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

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"Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил", - подытожил спикер Таврического направления.

Мобилизация в России - последние новости

В сентябре 2022 года в России объявили мобилизация российских военных запаса. В ноябре объявили о якобы ее завершении, но скрытая мобилизация продолжается. По данным правозащитников, в марте минимум в 35 российских регионах рассылали повестки. РосСМИ сообщали, что в стране усилилась агитация на службу по контракту.

При этом главарь ЧАК "Вагнер" Евгений Пригожин нашел источник "пушечного мяса" - заключенные в российских тюрьмах. Он лично вербовал наемников, обещая контракты на шесть месяцев и аннулирование судимост тем, кто доживет. При этом зеков использовали в мясных штурмах украинских позиций.

Позже между Шойгу и Пригожиным произошле конфликт, в результате чего "вагнервцы" потеряли доступ к тюрьмам.

Кроме того, Госдума РФ внесла ряд поправок, согласно которым россиянам теперь будут вручать электронные повестки.

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