Эксперту не нравится, что сейчас из Украины закрыт выезд миллионам мужчин.

В Украине мобилизационный резерв должен составлять около 1 миллиона человек, при этом 500 тысяч должны проходить обучение в начале войны, а еще 700 тыс. - подписать контракты, находиться в резерве по специальностям, обучаться и иметь необходимую экипировку.

Таким образом люди будут подготовлены, рассказал военный эксперт Андрей Рыженко в интервью УНИАН.

Собеседник добавил, что ему не нравится, что сейчас из Украины закрыт выезд 12 миллионам мужчин возрастом 18-60 лет, независимо от того, мобилизуют их или нет.

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"…На Западе сделано по-другому. Там определен мобилизационный резерв. Это люди, которые в случае начала войны призываются или сразу для укомплектования и развертывания частей военного времени. Вторая группа резерва находится для компенсации потерь", - отметил эксперт.

Рыженко добавил, что в нашей стране такой резерв должен составлять 1-1,2 млн человек.

"…Причем 500 тысяч - это люди, которые приходят сразу в начале войны, а 700 тысяч находятся в резерве по специальностям. Но очень важно, чтобы с этими людьми велась работа. То есть они заключают контракт, проходят обучение, у них дома уже есть необходимая экипировка. Они работают по своей гражданской специальности, но у них есть обязанность раз в месяц два дня посвятить военной службе…", - объяснил он.

Мобилизация в Украине 2022 - важные новости

24 февраля РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день в нашей стране была объявлена мобилизация, и мужчинам от 18 до 60 лет закрыли выезд. Некоторые мужчины могут покинуть территорию страны, в частности, спортсмены и водители, которые перевозят гуманитарку.

В конце октября начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач говорил, что мобилизация в Украине может усилиться, если этого будет требовать ситуация, которая сложилась на фронте.

Горбач добавил, что каждый центр комплектования и соцподдержки (военкомат) имеет план по количеству специалистов, которых нужно мобилизовать.

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