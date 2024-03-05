На войне жизнь воинов зависит от обеспечения, подчеркнул офицер.

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается, и командир батальона "Свобода" - майор Нацгвардии Петр Кузик жестко отреагировал на предложение отправлять на войну коррупционеров.

Если человек, который обворовывал армию, попадет на фронт, его застрелят, поделился мнением офицер в эфире канала "Киев24". Он подчеркнул, что в зоне боевых действий от обеспечения зависит жизнь воинов. "Если есть недостача в вооружении, в системах защиты, того, в чем нуждается боец, если кто-то его украл, это он (коррупционер, - Ред.), не больше, не меньше - с десяток, сотню, в зависимости от масштабов коррупции, обрек на смерть", - сказал майор.

Кузик так спрогнозировал судьбу такого мобилизованного на фронте: "Его застрелят, я вам откровенно скажу".

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Новый закон о мобилизации - новости и важное предложение

Украинский парламент одобрил в начале февраля поданный Кабмином проект закона о мобилизации. В этот законопроект уже подали более 4 тысяч правок. По мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, парламентарии могут окончательно приняли документ до конца этого месяца.

Позже министр юстиции Денис Малюська заявил, что на войну можно отправлять некоторых осужденных украинцев, в частности, совершивших коррупционные преступления.

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