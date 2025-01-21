Он также прокомментировал вопрос размещения иностранных баз в Украине.

В ближайшее время в Украину вряд ли отправят западных миротворцев. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"О миротворцах в ближайшее время можно забыть. Ведь миротворческие операции - это исключительно согласие двух сторон. Россия на это не пойдет никогда. Ведь им это просто не выгодно", - отметил эксперт.

Он также прокомментировал столетнее соглашение между Украиной и Британией. В частности, возможность размещения британских баз на территории Украины.

Видео дня

"Британцы смотрят очень далеко. И они вписали все, что можно вписать в этот договор. Украинская политика непредсказуема. И на следующих выборах может прийти слишком милитаризованный лидер. И тогда изменение законодательства в наших условиях меняется очень быстро. Если есть политическая воля, изменение любых актов, законов - она реальна. Сейчас, ближайшие годы о каких-то базах я бы не говорил. Но такой момент прописан и может быть использован", - отметил Жирохов.

Договор с Британией: что известно

Накануне Украину впервые посетил премьер-министр Великобритании Кир Страмер. Во время встречи с Владимиром Зеленским он подписал столетнее соглашение о сотрудничестве с Украиной.

Он также заявил, что Британия в случае необходимости может отправить в Украину своих миротворцев. По словам Страмера, Соединенное Королевство планирует сыграть "полную роль" во время будущих переговоров между Киевом и Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: