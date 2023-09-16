Михаил Подоляк отметил, что нельзя позволить Москве обмануть страны, которые думают о будущем.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не предлагает мирные переговоры. Кремлевский диктатор просит передышку, чтобы накопить силы и продолжить убивать украинцев.

"Человек зашел на чужую территорию, убил людей. Переговоры о чем с ним вести? О каком мире? Нет, это не о мире. Он предлагает капитуляцию. Мы должны признать, что он убивал наших людей правильно, что он имеет право нас вырезать. Об этом хотите с ним разговаривать? Сидит (Путин – УНИАН) и говорит, что готов с нами разговаривать. О чем? О том, что он наших людей вырезал и поэтому не надо его наказывать? Нет!" - заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

При этом он указал, что переговоры могут вестись только в Гааге, а мировому сообществу важно понять, что нельзя разговаривать с убийцей, который демонстративно убивает.

"Он вам не предлагает не мир, не правила, ничего. Он вам предлагает узаконить его право вас убивать. Предлагает вернуться в традиционную для России игру – дайте нам передышку. Давайте мы сядем на фиктивные переговоры, будем их унижать, а в это время интенсивность огня снизиться, мы сможем накопить ресурс, который нам нужен, провести определенную ротацию, мобилизацию и дальше продолжать резать. Он это открыто говорит. Не надо называть это переговорами", - возмутился Подоляк.

Кроме того, советник главы ОПУ на своей странице в соцсети Х написал, что Москва не способна договариваться, поэтому мир не должен дать Кремлю снова себя обмануть.

Кроме того, он указал, что Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из сценариев:

надавить на Украину и заставить ее капитулировать или заморозить конфликт до следующего этапа;

предоставить оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;

избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо".

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз - живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного "Путина", - подчеркнул Подоляк.

Переговоры Украины и России - последние новости

Президент Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на переговоры с Россией, пока московские войска остаются на украиской территории. Год назад он предложил публичную форму переговоров, но в Кремле заявили, что публичных переговоров "не бывает".

В то же время в Москве неоднократно манипулируют на теме переговоров. У Путина требуют, чтобы украинцы перестала защищаться и признали оккупацию территорий.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вовсе заявил о "заговоре" вокруг переговоров с Украиной.

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