Несмотря на уничтожение 6 зернохранилищ, голод Украине не грозит, однако аграриям нужна выручка.
Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
"Около 6 зернохранилищ было уничтожено, с точки зрения всего объема потребления, есть потери, но не критично. У нас более чем достаточно продовольствия на стоках внутри страны, больше чем мы нуждаемся в годовом потреблении. Но, с другой стороны, аграриям нужна выручка для того чтобы продолжить посевную, животноводство, кормить животных, надо реализовывать продукт", - сказал Высоцкий.
По его словам, сейчас основная сложность для министерства - как переориентировать экспорт.
"Мы всегда входили стабильно в топ-5 экспортеров последнее десятилетие. 90% экспорта происходило через порты Одессы и Николаева. Фактически уже более месяца эти порты закрыты. Железнодорожными путями экспортировали в феврале 150 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, в марте – 300 тысяч тонн, в потенциале можно достичь полтора миллиона тонн, это в три раза меньше, чем портовая способность. Но есть анализ всех пунктов, двигаемся", - подытожил Высоцкий.
Напомним, по данным Минагро, из-за отсутствия экспорта из Украины в некоторых странах может возникнуть голод.