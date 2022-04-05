С другой стороны, аграриям нужна выручка для того, чтобы продолжить посевную.

Несмотря на уничтожение 6 зернохранилищ, голод Украине не грозит, однако аграриям нужна выручка.

Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Около 6 зернохранилищ было уничтожено, с точки зрения всего объема потребления, есть потери, но не критично. У нас более чем достаточно продовольствия на стоках внутри страны, больше чем мы нуждаемся в годовом потреблении. Но, с другой стороны, аграриям нужна выручка для того чтобы продолжить посевную, животноводство, кормить животных, надо реализовывать продукт", - сказал Высоцкий.

По его словам, сейчас основная сложность для министерства - как переориентировать экспорт.

"Мы всегда входили стабильно в топ-5 экспортеров последнее десятилетие. 90% экспорта происходило через порты Одессы и Николаева. Фактически уже более месяца эти порты закрыты. Железнодорожными путями экспортировали в феврале 150 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, в марте – 300 тысяч тонн, в потенциале можно достичь полтора миллиона тонн, это в три раза меньше, чем портовая способность. Но есть анализ всех пунктов, двигаемся", - подытожил Высоцкий.

Напомним, по данным Минагро, из-за отсутствия экспорта из Украины в некоторых странах может возникнуть голод.

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