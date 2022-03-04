Ранее на ЗАЭС в результате обстрелов со стороны российских военных возник пожар.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов требует остановить обстрел атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видеообращение он изложил в своем Telegram-канале.

"Требую, остановитесь! Немедленно прекратите обстреливать в упор Запорожскую атомную станцию!", - призывал он российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 марта, Орлов сообщил, что в результате непрерывного обстрела врагом зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе, загорелась Запорожская атомная станция. Он подчеркнул, что это угрожает мировой безопасности.