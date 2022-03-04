Из-за обстрелов россиян на Запорожской атомной станции произошел пожар / фото УНИАН
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов требует остановить обстрел атомной электростанции.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видеообращение он изложил в своем Telegram-канале.
"Требую, остановитесь! Немедленно прекратите обстреливать в упор Запорожскую атомную станцию!", - призывал он российских оккупантов.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 марта, Орлов сообщил, что в результате непрерывного обстрела врагом зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе, загорелась Запорожская атомная станция. Он подчеркнул, что это угрожает мировой безопасности.