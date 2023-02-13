Однако Путин, по версии Медведчука, якобы отказался аннексировать эти территории, потому что Донбасс – это Украина.

Экс-нардеп от запрещенной "ОПЗЖ", кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы хотел отдать России неподконтрольную часть Донбасса. Однако Путин, по версии Медведчука, якобы отказался аннексировать эти территории, потому что Донбасс – это Украина.

Дискредитирующее заявление опальный политик, которого обменяли на украинских военнопленных, сделал в эфире одной из пропагандистских программ.

"Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: "Скажи ему (Путину - УНИАН), пусть заберет (неподконтрольную Украине часть Донбасса - УНИАН)". На что он получил ответ о том, что тогда, в те годы, Путин постоянно подчеркивал в своих постоянных интервью и официальной позиции о том, что Донбасс - это Украина. Так вот, тогда, когда президент РФ Путин говорил о том, что Донбасс - это Украина, президент Порошенко пытался от него (Донбасса - УНИАН) избавиться. Это будет наиболее точно и понятно по Донбассу, потому что он (Порошенко - УНИАН) понимал, что он (Донбасс - УНИАН) ему не нужен", - заявил Медведчук.

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Как отмечает Телеграм-канал "Сеятель ветра", Медведчук, пытаясь дискредитировать Порошенко, случайно подставил своего кума Путина. Во-первых, Медведчук разрушил разрушает ложь Путина о том, что Украина якобы 8 лет не хотела мира и стремилась уничтожить Донбасс. Во-вторых, получается, что Путину якобы предлагали мирно аннексировать Донбасс и прекратить войну еще несколько лет назад, но он отказался.

Арест и обмен Медведчука

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене.

В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле вновь был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив за него 200 украинских бойцов. Как сообщили турецкие СМИ, запрос на обмен подозреваемого в госизмене и главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука поступал от российской стороны.

13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Виктора Медведчука.

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