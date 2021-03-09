Президент добавил, что он намерен "услышать выводы" после заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после санкций против председателя политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума президента РФ Виктора Медведчука увеличилось количество провокаций на фронте на Донбассе, но он не хочет связывать эти вещи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

В ответ на вопрос, повлияли ли введенные Украиной санкции против Медведчука и ряда украинских телеканалов, которые с ним связывают, на переговоры по Донбассу, Зеленский сказал:

"Повлияло ли это? Сложно сказать, но мы понимаем, что последствия есть. Мы осознаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит".

Глава государства добавил, что он намерен "услышать выводы" после заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Константин Гончаров