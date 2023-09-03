По его словам, не только Путин виновен в преступлениях в Украине - многое делают сами россияне.

Чрезвычайный и полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол, комментируя высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина, заявил, что трудно понять истинное мнение людей в авторитарных странах.

"Важно помнить, что вы не можете провести настоящий опрос в такой стране, как Россия, или в любой диктатуре, потому что люди боятся сказать, во что они на самом деле верят. У них нет стимула говорить о том, что у них на уме. Во-вторых, у меня сложилось впечатление, что Путин и его ужасное варварское вторжение в вашу страну пользуются значительной поддержкой. И честно говоря, я не удивлен, а глубоко разочарован этим", - подчеркнул он в интервью "Эспрессо".

По словам Макфола, важно понимать, что сами россияне совершают много преступлений в Украине, а потому виноват не только Путин.

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"Это не просто война Путина в Украине. Это война россиян в Украине, и мы должны признать, что это не война одного человека, и что Путин в ней всем не заправляет. Путин не похищает ваших детей, он не насилует ваших дочерей и матерей. Это делают отдельные россияне, и я думаю, что очень важно понимать, что именно россияне убивают и совершают эти преступления против человечности, а не только Путин", - добавил экс-посол.

При этом он отметил, что в РФ безумно хорошо работают пропаганда и репрессии. Некоторые из россиян, протестовавших после вторжения, в настоящее время отбывают 25-летние сроки заключения.

"Например, Володя Кара-Мурза, которого я хорошо знаю, Илья Яшин - они критиковали войну и сейчас находятся в тюрьме, и это отпугивает других россиян от протестов. Есть россияне, которые поддерживают эту войну и имперские идеи, и тогда, когда я жил в России в 1990-х годах, я бы никогда не подумал, что они способны на возрождение сталинизма. Это результат 20-летней пропаганды со стороны Путина. И это меня глубоко разочаровывает, но есть еще один сегмент российского общества, который просто опустил голову. Они не поддерживают войну, но и не против нее. Они просто стараются держаться в стороне, и эти люди мгновенно изменят свое мнение, если изменятся условия, если Путин скажет закончить войну, они мгновенно поддержат ее окончание", - подытожил Макфол.

Война в Украине - что думают россияне

В апреле сообщалось, что войну поддерживают 75% россиян, однако уже тогда они боялись нового контрнаступления ВСУ.

Недавно в ГУР заявляли, что в Российской Федерации много граждан, которые поддерживают войну и хотят ее продолжения. российский публицист и социолог Игорь Яковенко отмечал, что российскому "глубинному народу" наплевать как на жизнь украинцев, так и на жизнь своих родственников, убитых на войне против Украины.

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