Сегодня в Кривом Роге пострадало 9 человек, а в Купянске - 14, среди которых трое полицейских.

Продолжается ликвидация последствий российских ударов по Кривому Рогу (Днепропетровская область) и Купянску (Харьковская область), есть погибшие. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу - и снова баллистика. Был удар управляемой авиабомбой по Купянску - просто по центру города. Люди были под завалами. Есть, к сожалению, погибшие", - сказал он.

По его словам, всем партнерам Украины значительно более активно противодействовать российскому террору, который не должен стать "нормальностью" для Европы.

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"Продолжаем настаивать на том, что решимость сейчас - снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас - поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом. Защита жизни имеет значение везде одинаковое", - подчеркнул президент Украины.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня российские оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска.

Он отмечает, что уже известно о 12 пострадавших от вражеского удара. Повреждено помещение городской администрации, а также в результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда. Повреждены другие админздания, магазины и гражданская инфраструктура.

В Офисе генпрокурора уточнили, что по состоянию на 19:40 количество пострадавших возросло 14 человек, среди них трое полицейских.

Удары РФ по Украине - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 августа российские оккупанты нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог. В результате ракетного удара погибли четыре человека и пятеро пострадали. Атака частично разрушила четырехэтажное здание. Повреждены почти полтора десятка домов, кафе и магазины, около двух десятков машин.

Сегодня, 28 августа в Кривом Роге был день траура и оккупанты снова ударили по городу. Пострадало 9 человек. Взрывной волной и обломками повреждены более 230 авто, админздания, СТО и другие гражданские объекты.

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