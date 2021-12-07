Противник пытался выманить защитников Украины из укрытий, выяснили журналисты.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе возле Светлодарской дуги пророссийские боевики делали ловушки – вывешивали над своими позициями флаги Украины.

Противник шел на такую хитрость, чтобы выманить украинских воинов из укрытий, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что с помощью флагов враг хотел заманить защитников нашего государства в места, которые простреливаются снайперами.

"И они (боевики – Ред.) свои флаги вешали, ну и не свои, бывало такое, что даже наш вывешивали вместе со своим...", – рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Веталь".

Читайте такжеРФ отправляет офицеров и военных в ОРДЛО - украинская разведкаНапомним, власти России весной 2014 года пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны.

РФ поддержала боевиков, захвативших часть Донбасса и создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На восток Украины также вторглись российские войска.

Сначала украинская власть начала на части Донбасса антитеррористическую операцию, а потом там стартовала ООС.

Ранее стало известно, что на Донбассе боевики пытались дистанционно заминировать Марьинку, в результате действий противника получил ранение местный житель, 1980 года рождения.

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Автор: Екатерина Присяжнюк