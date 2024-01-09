По словам Фридриха Мерца, призыв канцлера к лидерам других стран активизировать усилия для помощи Украине является "хорошим сигналом".

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призывает канцлера страны Олафа Шольца как можно быстрее передать Украине ракеты Таурус. Об этом он сообщил в интервью изданию Rheinische Post.

В частности, Мерц заявил, что поставки Taurus "очень помогли бы Украине", и канцлер Шольц должен наконец принять решение о передаче ракет дальнего радиуса действия. В то же время лидер ХДС назвал "хорошим сигналом" призыв Шольца к лидерам других стран активизировать свои усилия, направленные на помощь Украине.

"Если Шольц перестанет сопротивляться передаче ракет Taurus, тогда заявление канцлера вызвало бы больше доверия", - сказал политик.

Передача Германией Украине ракет Taurus - последние новости

Немецкие политики призывают предоставить Украине ракеты Taurus для ударов по территории РФ. По информации немецких масс-медиа, на канцлера Германии Олафа Шольца оказывается все большее давление в этом направлении со стороны партий-партнеров по коалиции, "зеленых" и свободных демократов, а также оппозиционного Христианско-демократического союза.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии сделали новое заявление о ракетах Taurus после удара РФ по Украине 2 января. Так, по словам члена ХДС Норберта Реттгена, Киеву не стоит питать надежд на то, что поставки Taurus будут быстрыми.

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