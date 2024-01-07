Ракеты Taurus помогут Украине уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что "вынудит Россию уйти из Крыма".

На канцлера Германии Олафа Шольца оказывается все большее давление с целью заставить его поставить крылатые ракеты Taurus Украине. Как пишет немецкое издание Rheinische Post, политики из партий-партнеров по коалиции, "зеленых" и свободных демократов (СвДП), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), подчеркнули необходимость передачи Украине ракет Taurus и выдвинули серьезные обвинения против Шольца.

"Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", — заявила пресс-секретарь "зеленых" в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни, подчеркнув, что это лучшая защита гражданского населения Украины, которая также предусмотрена международным правом.

Представитель партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что для нанесения таких ударов необходима крылатая ракета.

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"Taurus важен, потому что эта система настолько эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта", - сказал Кизеветтер. Он отметил, что с помощью крылатых ракет Taurus Керченский мост, может быть разрушен, а поставки продовольствия российским войскам через Крым могут быть пресечены, что "вынудит Россию уйти из Крыма".

Эксперт СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна наконец поставить Taurus, чтобы разорвать каналы поставок России.

"Мы не должны бояться собственной смелости. Это именно то, чего ждет Путин", - сказала она.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

После ракетных ударов России по украинским городам 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года поступили требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое решение позволило бы украинской армии бить по складам оружия и линиям снабжения на территории РФ.

В Германии же заявили, что Украине не стоит питать надежд на быстрые поставки дальнобойных ракет Taurus, потому что Берлин не готов менять свою позицию.

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